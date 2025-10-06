Grokipedia di Elon Musk: la nuova sfida a Wikipedia negli USA

Elon Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, lancerà tra due settimane la versione beta di Grokipedia, un servizio che si propone come alternativa a Wikipedia. Musk ha definito quest’iniziativa una risposta alle “falsità” e alle “mezze verità” presenti nel panorama informativo attuale.

Secondo quanto dichiarato su X, la “versione 0.1 beta anticipata” di Grokipedia, un archivio di conoscenze open source, sarà disponibile a breve. Musk aveva già accennato a questo progetto, affermando che Grokipedia rappresenterà un significativo miglioramento rispetto a Wikipedia e che è un passo necessario per l’obiettivo di xAI di comprendere meglio l’universo.

L’idea di Grokipedia è emersa durante un summit organizzato da The All-In Podcast, dove Musk ha spiegato che il sistema Grok verifica l’accuratezza delle informazioni esaminando diverse fonti, come post di Wikipedia, documenti e PDF, per determinarne la veridicità. Musk ha rammentato che Grok rielaborerà le informazioni per presentare ciò che considera la verità completa.

Il cofondatore di Tesla ha anche avuto una lunga controversia con Wikipedia, criticandola per la presenza di informazioni errate e per presunti pregiudizi ideologici. Recentemente, Musk ha dichiarato che sarebbe disposto a pagare 1 miliardo di dollari a Wikipedia se cambiasse nome in “Dikipedia”, ironizzando sui suoi pregiudizi.

Il dibattito sulla veridicità delle informazioni su Wikipedia è emerso anche grazie a recenti dichiarazioni di Larry Sanger, cofondatore della piattaforma, che ha messo in discussione alcune pratiche editoriali e la gestione delle fonti. Nel frattempo, xAI ha in programma di espandere le proprie attività anche nel settore dei videogiochi, con il lancio di un nuovo gioco generato dall’intelligenza artificiale previsto entro la fine dell’anno prossimo.