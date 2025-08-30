Grok sbarca in Italia: beffa per Android e novità esclusive

In Italia è ora disponibile l’app Grok per Android, che consente agli utenti di creare scene animate in modo semplice grazie alla funzione “Imagine”, sviluppata da xAI, l’azienda fondata da Elon Musk. Dopo l’apertura delle pre-registrazioni, l’app è finalmente scaricabile gratuitamente su Google Play.

La versione Android di Grok, già presente su iOS e lanciata a livello globale, offre quasi tutte le funzionalità disponibili sulla piattaforma Apple. Tra queste, spicca la possibilità di generare immagini da testi o fotografie e trasformarle in brevi video animati con audio. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di animazione, come “Normali”, “Creative” e “Divertenti”.

È interessante notare che all’interno della funzione Imagine non è presente la modalità “spicy”, che include contenuti con nudità o scene sexy, spesso oggetto di polemiche. In Italia, dopo aver generato un’immagine o un video, gli utenti possono selezionare tra tre impostazioni: personalizzato, normale e divertente.

Attualmente, Grok ha già prodotto oltre 34 milioni di immagini grazie alla sua funzionalità Imagine. Musk ha inoltre manifestato l’intenzione di riportare in vita Vine, il popolare servizio di video brevi, utilizzando proprio Grok Imagine e affermando di aver ritrovato l’archivio storico di Vine per un nuovo progetto.

Grok-2 è già disponibile gratuitamente per tutti, promettendo ulteriori innovazioni nell’ambito delle immagini ai social.