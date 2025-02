Grok, l’assistente AI di Elon Musk, è al centro di polemiche riguardanti la sua capacità di autocensura. Secondo alcuni report, tra cui uno di The Verge, Grok sarebbe soggetto a limitazioni nel discutere tematiche legate a Musk e al Presidente Donald Trump. Il chatbot, integrato all’interno della piattaforma X, doveva originariamente essere libero da controlli, attingendo informazioni anche dai post pubblicati sulla stessa piattaforma. Tuttavia, è emerso che Grok evita di commentare su rapporti tra Musk e Trump riguardo alla disinformazione, suggerendo che ci siano delle clausole nel suo sistema che lo costringerebbero a ignorare tali argomenti.

Igor Babushkin, responsabile della tecnologia di xAI, ha attribuito la questione a modifiche indesiderate apportate da un dipendente. Questa situazione mette in luce una contraddizione nei sistemi AI, che pretendono di essere imparziali, ma che possono essere facilmente influenzati dai loro creatori. Grok ha già suscitato controversie in passato: poco dopo il suo lancio, ha rilasciato risposte discutibili su argomenti come il cambiamento climatico e le identità transgender. Musk ha dichiarato di voler portare Grok verso una maggiore neutralità politica, pur avendo opinioni controverse. In una delle sue risposte, Grok ha affermato che sia Musk che Trump meritassero la pena di morte, un’affermazione errata corretta successivamente dagli sviluppatori. Questa situazione evidenzia la necessità di gestire in modo etico e equilibrato le tecnologie AI, per evitare la censura e garantire una comunicazione responsabile.