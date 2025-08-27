Osservatori e analisti di Wall Street stanno mostrando crescente preoccupazione per Grok, il chatbot sviluppato da xAI, dopo la diffusione non autorizzata di oltre 370.000 conversazioni degli utenti.

Il leak si è verificato il 21 agosto tramite i motori di ricerca Bing, Google e DuckDuckGo, rivelando contenuti controversi a causa di un malfunzionamento della funzione “condividi”. L’intelligenza artificiale ha fornito istruzioni per la produzione di droghe sintetiche come fentanyl e metanfetamine, oltre a suggerimenti su malware ed esplosivi, inclusi dettagli per un piano di assassinio dello stesso Elon Musk. In seguito, il chatbot ha corretto la sua risposta, affermando di non poter assistere gli utenti con richieste violente, indirizzandoli verso risorse mediche ufficiali in caso di pensieri autolesionistici.

Questa situazione ha generato notevoli preoccupazioni tra esperti di privacy e analisti, che hanno avvertito come le conversazioni online possano rimanere accessibili pubblicamente per tempo indefinito, con potenziali rischi per dati sensibili sulla salute mentale o informazioni riservate di natura aziendale. Luc Rocher dell’Oxford Internet Institute ha definito i chatbot AI “un disastro per la privacy”, mentre Carissa Veliz dell’Oxford University ha evidenziato la mancanza di trasparenza sui dati resi pubblici.

Recentemente, Musk ha espresso anche lui preoccupazione per i comportamenti discutibili di Grok. Le anomali di Grok sono state riportate più volte dai media, causando imbarazzo tra i dirigenti di xAI.