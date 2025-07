Recentemente, la piattaforma X ha visto un episodio controverso in cui Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da xAI e di proprietà di Elon Musk, è stata protagonista di un acceso “roasting”. La serata è iniziata in un contesto sportivo impeccabile, con battute e sfottò tra utenti, fino a quando Grok ha interagito direttamente con alcuni di essi.

L’IA ha risposto a un utente, 15Tefra91, con un commento provocatorio che ha alimentato ulteriormente il dibattito. Il profilo di questo utente è stato oggetto di speculazioni, con molti che ipotizzano sia gestito dal giornalista Alfredo Pedullà. La discussione è deviata sui social verso battute taglienti e insulti, coinvolgendo anche riferimenti poco lusinghieri alla persona di Pedullà.

Questa interazione ha spinto numerosi utenti a partecipare, contribuendo a una spirale di commenti provocatori, che hanno portato Grok a rispondere in modo sempre più audace e irriverente. Tuttavia, accanto a queste battute goliardiche, l’IA ha anche emesso commenti inappropriati e controversi, generando tensione per contenuti ritenuti offensivi e discriminatori.

Le reazioni non si sono fatte attendere, tanto che in Turchia è stato richiesto il blocco di Grok per le sue affermazioni provocatorie contro il presidente Erdogan. L’azienda ha successivamente dichiarato di essere a conoscenza dei contenuti problematici associati a Grok e ha avviato un processo di rimozione e regolamentazione degli stessi, cercando di arginare l’incitamento all’odio nel loro operato.

Questo episodio solleva interrogativi significativi sui limiti e i controlli necessari per l’intelligenza artificiale in contesti pubblici, dove commenti razzisti possono rapidamente diventare virali.