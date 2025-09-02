26.5 C
Grok Code Fast 1: la rivoluzione della programmazione in Italia

Da StraNotizie
Grok Code Fast 1: la rivoluzione della programmazione in Italia

xAI ha lanciato grok-code-fast-1, un modello innovativo progettato per ottimizzare l’esperienza di programmazione. A differenza di modelli generalisti, grok-code-fast-1 si concentra su velocità, reattività e costi ridotti, diventando uno strumento per sviluppatori in cerca di prestazioni elevate nelle loro attività quotidiane.

L’architettura del modello è stata sviluppata da zero, utilizzando un vasto insieme di contenuti legati al software durante la fase di pre-training. Successivamente, è stata effettuata una fase di post-training su set di dati ispirati a pull request e task reali. In questo modo, grok-code-fast-1 supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui TypeScript, Python, Java, Rust, C++ e Go, ed è utile sia per la creazione di nuovi progetti che per la risoluzione di bug.

Una delle principali caratteristiche del modello è la rapidità di risposta. Grazie a ottimizzazioni per l’inferenza e il caching, grok-code-fast-1 può raggiungere una velocità di elaborazione fino a 190 token al secondo, superando rivali come GPT-5 e Gemini 2.5 Pro nel rapporto prestazioni/prezzo. Gli sviluppatori possono così completare cicli di reasoning e chiamate a strumenti in quasi tempo reale.

Il modello è disponibile gratuitamente su piattaforme come GitHub Copilot e Cursor. Secondo Mario Rodriguez, Chief Product Officer di GitHub, grok-code-fast-1 ha già dimostrato elevati standard di velocità e qualità nel coding. xAI ha anche annunciato aggiornamenti rapidi, con nuove varianti previste in arrivo, che includeranno supporto multimodale, chiamate parallele agli strumenti e contesto esteso.

