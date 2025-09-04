Grok 3 di Musk: la nuova sfida dell’IA negli USA

Elon Musk è al centro dell’attenzione per la nascita del suo 13esimo figlio, avvenuta cinque mesi fa, dalla relazione segreta con l’influencer Ashley St Clair. Nel frattempo, presenta Grok 3, il suo nuovo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di competere con i maggiori attori del settore, come ChatGPT e DeepSeek.

Grok 3 è descritto da Musk come “spaventosamente intelligente” e dispone di dieci volte il potere di calcolo rispetto al suo predecessore, lanciato in precedenza. Questa nuova versione è il prodotto di punta della startup di IA “xAI”, fondata da Musk.

Le caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza includono un addestramento su dati sintetici e meccanismi di autocorrezione in grado di ridurre gli errori noti come “allucinazioni”, che portano altri chatbot a generare informazioni false o fuorvianti. Secondo Musk, Grok 3 dimostra capacità di ragionamento avanzate e nei test ha già superato tutte le soluzioni precedenti note.

Grok 3 sarà inizialmente accessibile agli abbonati Premium+ di X, mentre l’azienda prevede di lanciare un nuovo abbonamento “SuperGrok” per l’app mobile e il sito Grok.com. XAI ha anche annunciato l’intenzione di rendere open-source le versioni precedenti dei suoi modelli Grok quando l’ultima sarà completamente sviluppata.

Grok 3 si troverà a competere direttamente con il chatbot di OpenAI, ChatGPT, intensificando il confronto tra Musk e l’ex collaboratore, Sam Altman. Musk ha avviato xAI come alternativa a OpenAI, critica della trasformazione dell’azienda in un’entità a scopo di lucro.