Grok 2.5 di xAI: intelligenza artificiale open source in Italia

xAI, l’azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha reso disponibile al pubblico Grok 2.5, uno dei suoi modelli più avanzati. Questa scelta rappresenta un importante passo verso la condivisione dei progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, pur con specifici vincoli.

Un aspetto fondamentale è la pubblicazione dei pesi di Grok 2.5 sulla piattaforma Hugging Face. Questi parametri interni sono cruciali per il funzionamento del modello e consentono agli sviluppatori di analizzarlo, sperimentare e integrarlo nei propri progetti.

Elon Musk ha comunicato su X che Grok 2.5, considerato il miglior modello dell’azienda, è ora open source, annunciando anche l’arrivo della versione 3 prevista per un futuro prossimo.

Tuttavia, la condivisione non è totale. L’ingegnere AI Tim Kellogg ha evidenziato che la licenza scelta presenta clausole anticoncorrenziali, imponendo limitazioni a determinati utilizzi commerciali e competitivi del modello. In questo modo, xAI cerca di bilanciare la trasparenza con la protezione dei propri interessi.

Grok è già integrato nella piattaforma X, recentemente unita a xAI, ma ha fatto parlare di sé anche per alcune controversie legate alle sue dichiarazioni. In risposta, xAI ha reso pubblici i system prompt del modello su GitHub, dimostrando così un’apertura verso la comunità. Oggi, con Grok 4, Musk assicura un modello “massimamente orientato alla ricerca della verità”.