Groenlandia: il cuore strategico tra America ed Europa

La Groenlandia è la più grande isola del mondo, con una superficie superiore a 2 milioni di km². Situata tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Artico, è abitata da circa 60.000 persone, principalmente sulle coste sud-occidentali. L’84% del suo territorio è coperto da ghiacci, ma l’interesse mondiale nei suoi confronti è aumentato notevolmente, in particolare da parte di superpotenze come Stati Uniti, Cina e Russia.

Attualmente, la Groenlandia è politicamente parte della Danimarca, che la controlla da diversi secoli. Dopo un cammino verso l’autonomia, l’isola ha ottenuto uno status speciale, mantenendo sotto il controllo danese la difesa, la politica estera e la sicurezza, ma con un proprio Parlamento e un governo responsabile degli affari interni. La Groenlandia ha iniziato a richiedere maggiore autonomia a partire dal 1979 con la Home Rule e ha ottenuto ulteriori poteri nel 2008 tramite il Self-Government Act.

La sua posizione geografica la rende un territorio strategico per il monitoraggio militare e per le rotte commerciali marittime, che stanno diventando sempre più navigabili a causa dello scioglimento dei ghiacci. Le risorse presenti, come gas e minerali, attirano l’attenzione internazionale.

Gli Stati Uniti hanno un interesse di lungo termine nella regione, con ulteriori accordi recenti con la Danimarca per rafforzare la presenza della NATO. Anche la Russia considera importanti le rotte commerciali che passano per la Groenlandia e gestisce le attività artiche attraverso rompighiaccio che generano profitti. L’influsso di Svezia e Finlandia nella NATO ha complicato ulteriormente la situazione geopolitica, rendendo incerto il futuro della Groenlandia.

