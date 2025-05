No, un deputato danese non ha richiesto l’assistenza del Cremlino per fermare l’annessione degli Stati Uniti alla Groenlandia. Questa situazione ha alimentato disinformazione in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche tra le potenze mondiali. La Groenlandia è diventata oggetto di speculazioni e controversie, riflettendo le complessità delle relazioni internazionali. Nel frattempo, Euronews continua a offrire notizie in 12 lingue diverse, per garantire un’informazione accurata e accessibile a un pubblico globale.