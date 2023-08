Grindr, parla il portavoce: “Abbiamo prove di persone che usano l’App per..”

A cosa serve Grindr lo sappiamo tutti benissimo eppure – come riportato da un articolo di Gay.it – alcune persone hanno usato l’App per altri scopi.

Secondo quanto scritto da un portavoce dell’azienda per Insider, infatti, molti utenti di Grindr hanno usato l’App per cercare lavoro, ottenendolo.

“Circa il 25% degli utenti di Grindr ha riferito di utilizzare l’app per connettersi in rete. Sappiamo che le persone usano la nostra app per incontrare nuove persone nella loro zona e in nuove città. E abbiamo anche molte prove aneddotiche di persone che stabiliscono connessioni che portano a opportunità professionali come il lavoro“.

Non solo, sempre come riporta Gay.it il CEO di Grindr George Arison ha dichiarato al Wall Street Journal di aver “assunto o avuto una relazione professionale con diverse persone” che ha incontrato nel corso degli anni sull’App. “Anche se non si può negare che l’app sia stata creata per facilitare i collegamenti istantanei, questa analisi dimostrerebbe come il suo utilizzo – anche dopo l’inserimento di una serie di accorgimenti in ambito di sicurezza personale – stia mutando nel tempo“.

Da Grindr a LinkedIn, il passo è breve.

Io ovviamente non posso non pensare all’App senza ricordare questa scena iconica: