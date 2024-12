Grindr, le classifiche di fine anno e qual è il tag più cercato in Italia

Imitando Spotify, anche Grindr ha pubblicato il suo “Wrapped” per il 2024, rivelando diverse classifiche sui comportamenti degli utenti. Grindr Wrapped include statistiche sui Paesi con il maggior numero di profili attivi, passivi, orsi e altre categorizzazioni legate alla sessualità. Tuttavia, l’Italia figura solo in una classifica.

Nei Paesi con più attivi, la Giordania si posiziona al primo posto, seguita dalla Grecia, Stati Uniti, Singapore e Perù. Per quanto riguarda i passivi, il Sud Africa è in cima alla lista, seguito da Sud Corea, Giappone, Vietnam e Danimarca. La classifica dei versatili vede in testa la Finlandia, seguita da Austria, Germania, Australia e Ungaria. La Grecia risulta il Paese con il maggior numero di orsi, seguita da Stati Uniti, Irlanda, Trinidad e Tobago, e Sud Africa.

In termini di ‘daddies’, gli Stati Uniti si collocano al primo posto, seguiti da Australia, Trinidad e Tobago, Venezuela e Canada. La classifica dei ‘twinks’ è guidata dai Paesi Bassi, con Svizzera, Belgio, Regno Unito e Brasile a ruota. Infine, il Sud Africa torna a emerge, posizionandosi al primo posto per il numero di coppie aperte, seguito da Svizzera, Germania, Olanda e Danimarca.

L’Italia, come menzionato, appare unicamente nella classifica per il tag più cercato su Grindr: “Feet” (piedi). Gli italiani sono i maggiori appassionati di questa categoria, seguiti da tedeschi, inglesi, francesi e israeliani.

Grindr Wrapped evidenzia le diverse preferenze e tendenze tra gli utenti a livello globale, mostrando come ogni nazione possa avere caratteristiche uniche in termini di interazione e preferenze sessuali. Le statistiche fornite offrono uno sguardo interessante sulle dinamiche sociali e culturali della comunità LGBTQ+, evidenziando le variazioni tra diverse culture e Paesi.