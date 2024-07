Grindr blocca l’utilizzo dell’app agli atleti olimpici: ecco perché

Sono oltre 10 mila gli atleti che hanno raggiunto Parigi per presenziare alle Olimpiadi 2024 e fra loro, statisticamente parlando, migliaia fanno parte della comunità LGBT+. Eppure, nonostante questo, Grindr – in accordo con il Comitato Olimpico – ha deciso di non far usare agli atleti l’app all’interno del villaggio.

If athletes are not out or come from a country where being LGBTQ+ is dangerous or illegal, using Grindr can put them at risk.

That’s why we disable location-based features within the Olympic Village. Read more here: https://t.co/XYiLMFi7pn https://t.co/mIJjJmd5A1

— Grindr (@Grindr) July 24, 2024