Ancora una stranezza, quantomeno una cosa da spiegare e sulla quale a quanto pare stanno facendo approfondimenti gli investigatori, emerge dall’inchiesta sullo stupro e la violenza sessuale ai danni di due ragazze milanesi da parte di Ciro Grillo, figlio del Garante dei 5Stelle, e di tre suoi amici della Genova bene. Lui, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, indagati dalla Procura di Tempio Pausania, hanno scattato foto e prodotto un video sia durante il presunto rapporto “non consenziente” tra Corsiglia e Silvia (nome di fantasia), sia quando gli altri tre avrebbero abusato della diciannovenne dopo che questa aveva bevuto vodka. Di queste immagini la ragazza e la sua amica Roberta (anche questo nome di fantasia) ne hanno parlato con il procuratore capo Gregorio Capasso e con il sostituto Laura Bassani durante gli interrogatori. E però, stando a quanto affermano alcuni avvocati difensori dei quattro giovani genovesi, di quel video e delle foto Silvia non avrebbe fatto cenno ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano: il 26 luglio 2019, quando prima si è fatta visitare in ospedale, poi con la madre ha denunciato la violenza subita la notte del 17 luglio a Porto Cervo, nella villa dell’ex comico.

Tra le ipotesi che si fanno, non è escluso che Silvia avesse voluto nascondere questo particolare ai genitori, forse per timore. Oppure, perchè non ne era ancora a conoscenza. Non è escluso che la ragazza abbia saputo dopo dell’esistenza delle immagini, soltanto quando sono circolate sui telefonini dei quattro indagati e dei loro amici: comunque prima del 29 agosto, quando i carabinieri sequestrano i cellulari dei quattro, sia a Genova presso le loro abitazioni, sia a Marina di Bibbona, un’altra delle ville di Beppe Grillo. Tanto che per la diffusione delle foto e del video la Procura sta rimodulando i capi di inputazione, contestando anche il reato di revenge porn.

Intanto, La Verità ha scritto che ad intervistare Vittorio Lauria è stato Fabrizio Corona, l’ex paparazzo appena tornato dagli arresti domiciliari. Il dialogo è finito sul programma tv “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Non è la prima volta: in passato altri scoop, come la vicenda milanese della violenza e del sequestro di una diciottenne da parte di Alberto Genovese, sono passati dalla trasmissione di Giletti.