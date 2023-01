Grignani, brano di Sanremo spoilerato: la decisione finale della Rai

Ieri pomeriggio Gianluca Grignani è finito nell’occhio del ciclone dopo che ha iniziato a circolare una notizia spiacevole sul suo brano sanremese. Secondo MOW Mag il critico letterario Gian Paolo Serino avrebbe pubblicato su Facebook un estratto del pezzo che il cantante dovrebbe portare al Teatro Ariston il prossimo 7 febbraio. Molti fan di Gianluca si sono spaventati e hanno pensato ad una possibile squalifica. In realtà sembra che non ci saranno conseguenze serie, così com’è stato per Fedez e il piccolo spoiler di Chiamami Per Nome nel 2021. Secondo il quotidiano Il Messaggero delle fonti Rai avrebbero assicurato che Grignani non verrà squalificato e che quindi canterà il suo singolo come previsto al Festival di Sanremo 2023.

“Il video provenga «da una recente diretta su Facebook del critico letterario Gian Paolo Serino», che avrebbe «contribuito» ad una delle stesure del brano. – si legge su Il Messaggero – Anche se gli unici autori che figurano tra i crediti della canzone presentato al Festival sono Gianluca Grignani ed Enrico Melozzi. Preoccupazione per ciò che poteva succedere dopo questa svista. Nonostante questo, Grignani però resta in gara a Sanremo. Come spiegano delle fonti Rai vicine all’organizzazione del Festival di Sanremo, lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del festival la partecipazione dell’artista. Il caso, dunque, si è aperto è chiuso in poche ore”.

Per fortuna è andato tutto bene, anche perché l’errore non è stato di Gianluca.

cercasi un gianluca grignani da giovane pic.twitter.com/slW3wbRp9X — narcissus (@narcissus_vain) January 23, 2023

Gianluca Grignani: Quando ti manca il fiato (il testo dell’estratto spoilerato).

No, che non sto male, ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale?

Ciao papà, ciao papà, ciao. Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere.

Ma c’è chi non lo farà, accetta la verità.

Questo è quello che devo imparare, ed è questo che mi hai insegnato tu.

Ma c’è chi non lo farà.