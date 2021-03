Il lockdown in Italia ha fatto impennare del 30 per cento i consumi delle tinte per capelli fai-da-te, al contrario dei prodotti beauty nel loro complesso che hanno registrato nel 2020 un riduzione del fatturato del 12,8%. Tante donne, non potendo più andare dal parrucchiere, si son dovute arrangiare da sole, ma tante hanno anche colto l’opportunità per spezzare finalmente una routine che col trascorrere degli anni diventa una schiavitù: tingersi i capelli bianchi, appunto. Un passo difficile per una donna perché dietro il colore dei capelli c’è molto di più: c’è l’abbattimento di uno stereotipo della donna sempre ‘giovane’, fresca di parrucchiere, in ordine. A differenza dell’uomo che, anzi, se si tingesse, potrebbe sembrare anche ridicolo.

Che sia un passo simbolico non da poco lo dimostra il movimento di donne, detto Grombre, che fa di questo passaggio estetico un cambio radicale di vita. Numerosi sono i gruppi nati per supportare le donne in questa scelta, tra cui Silver Sisters International, che negli Stati Uniti conta un numero sempre più alto di iscritte, fiere della loro croma argentata. I social, facebook e Instagram in primis, sono un volano importante per diffondere il messaggio “grigio è bello”.

La declinazione italiana del movimento è nata da poco, anche a causa di una mentalità e una cultura della donna piuttosto arcaica. Elena, ‘in arte’ Ele Barante, ha aperto su Facebook e su Instagram il gruppo Silver Sisters Italia, dove chi si trova nella cosiddetta fase di transizione dal colore artificiale a quello naturale, trova consigli, spunti e tanto, tanto coraggio. “Sì, perché serve coraggio per abbattere lo stereotipo della donna perfetta” spiega Elena, che con Valentina, Tania, Marica, Mafalda e Silvia, amministra il gruppo, dove ogni donna è chiamata a postare le sue foto al naturale: perplessa, struccata, in ghingheri, sorridente, anche triste, perché no. Solo donne vere insomma.

Buona parte di loro ha iniziato a non tingersi più a causa del lockdown: la clausura e la serrata dei parrucchieri è stato l’input per dare corpo a un pensiero che si era insinuato da tempo. Alcune lo hanno fatto come atto di ribellione, altre semplicemente per necessità, per rispamiare o per motivi di salute. “Io per esempio ho iniziato a non tingermi più perché avevo sviluppato un’allergia alla tinta castana” spiega Elena. “Ma molte delle iscritte lo hanno fatto per motivi pratici ed economici, soprattutto durante il lockdown. Però poi questa sfida è diventata motivo di orgoglio, il ‘grey pride’, appunto. La transizione sembra una passeggiata ma non lo è perché si può apparire trasandate, sciatte. Si tratta invece di un cammino verso la libertà, da fare a testa alta, perché si spezzano delle catene invisibili e finalmente si torna a essere se stesse, dentro e fuori”.

Pubblicato da Ele Barante su Sabato 20 febbraio 2021

Oggi il gruppo privato delle Silver Sisters Italia conta oltre 2000 iscritte ma potrebbero essere molte di più perché è stato reso privato dopo alcuni ‘incidenti’ di percorso: durante il lockdown alcune hanno dato consigli su come ‘ingrigirsi’ usando metodi naturali e non ma ci sono stati degli effetti collaterali su alcune chiome. “Abbiamo così deciso di essere più selettive: si entra solo se si è già coi fili bianchi e grigi o in fase di transizione, non si danno consigli per trovare escamotage, come tinte dorate o decoloranti, si accettano solo formule per nutrire i capelli, niente che ne modifichi la nuance” spiega Elena, che ha 47 anni, un figlio di 20 ed è sposata. “Mio marito mi accetta così, è contento. Certo, i commenti degli altri, anche il solo sguardo, bruciano. Ti senti giudicata per come appari, non per come sei. Però devo dire che il non tingersi diventa un bel deterrente per gli uomini interessati a un rapporto superficiale. Chi si avvicina a una donna non tinta, è perché vuole vedere la persona, non solo il suo corpo”.

E in effetti di storie se ne leggono tante, dalla vicina che saluta ed esprime commenti da vipera, alla collega che redarguisce perché il look argento appare inappropriato alla propria professione. Non mancano post che raccontano vite segnate da una malattia, la cui terapia ha provocato la caduta dei capelli. Foto e storie che fanno tenerezza, di donne – e capelli – fragili che cercano di riconquistare la propria forza, piano piano, un giorno alla volta. “Spesso veniamo derise o guardate come delle donne insignificanti, invece siamo simili a un bruco che si sta trasformando in farfalla, con le sfumature che solo la natura sa dare” conclude Elena. “Questo in pochi lo capiscono, ma d’altra parte non si può piacere a tutti”.