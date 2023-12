“Grigio colore del pentimento”, nel dubbio la tuta sfoggiata da Chiara Ferragni va sold out

Chiara Ferragni riesce a far fare sold out a un capo pure se non lo promuove direttamente. È il caso del maglione grigio (che maglione proprio non è: è una tuta) che ha sfoggiato nel video di scuse realizzato dopo aver preso una multa milionaria da parte dell’Antitrust.

Già rinominato “maglione del pentimento”, il capo – secondo il portale Torcha – non sarebbe stato scelto a caso.

“Grigio è il perfetto colore del pentimento”,

“Nel video in cui Chiara Ferragni si scusa e annuncia che devolverà un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino, l’influencer indossa un maglione grigio estremamente semplice” – si legge sul portale Torcha, anche se come già scritto quello sfoggiato nel video non è un maglione, ma una jumpsuit – “La scelta cromatica, lo stile e il setting del video non sono assolutamente casuali, e Chiara Ferragni non è il primo personaggio noto a compiere una scelta di questo tipo in un messaggio di scuse”.

Il colore grigio “Si presenta, dunque, come il più adatto fra i colori anonimi quando deve far da cornice a un messaggio empatico e rilevante”, perché “a differenza dei colori scuri non suggerisce negatività” e “a differenza dei colori caldi non suggerisce emozioni positive”.

“La sobrietà del grigio, capace anche di evocare tristezza, austerità e formalità, induce ad ascoltare con maggiore attenzione il contenuto di un messaggio, senza concentrarsi sulla forma. […] Il grigio non sarà quindi considerato adatto a persuadere all’acquisto di un prodotto, ad esempio, ma risulterà perfetto nel ruolo di “colore del pentimento”.

Oltre Chiara Ferragni nel celebre video di scuse, anche altri vip hanno usato quel colore per video di "scuse, assunzioni di responsabilità, smentite e chiarificazioni".