GRIFEMA GA2002 – Bilancia da Cucina Multifunzione in Acciaio Inossidabile con Display LCD, Capacità 5 kg/11 lb, Blu [Esclusiva Amazon]

GRIFEMA si sta trasformando in uno dei famosi produttori e fornitori di articoli sanitari e lampade in Spagna. Tutte le gamme di prodotti offrono un nuovo design dalla tua cucina, dal bagno all’estero; il minimalista è integrato nel design eccezionale.

GRIFEMA: Inizia la tua vita squisita.

La bilancia da cucina Grifema è realizzata in acciaio inox, impermeabile e resistente alla corrosione, facile da pulire e da pulire.

Il peso viene visualizzato sullo schermo LCD e sul display retroilluminato è inoltre progettato per evitare riflessi e garantire la migliore leggibilità digitale.

La nostra bilancia multifunzione è dotata di 2 batterie AAA che ti permette di utilizzarlo in qualsiasi momento.

Accessori universali

Peso minimo e massimo supportato dalla nostra bilancia digitale da cucina da 1 g a 5000 g. I sensori ultra precisi rendono il processo di produzione alimentare più piacevole.

Facile da riporre

Questa bilancia elettronica ha un corpo ultra sottile e piedini antiscivolo, molto piccolo, facile da riporre e non occupa spazio.

Bilancia elettronica da cucina adatta per una varietà di alimenti

Questa bilancia elettronica può essere utilizzata per pesare grani, carne, frutta, verdure e succhi o farina in cucina.

Una bilancia digitale così sofisticata non solo può essere utilizzata in cucina, ma può anche essere utilizzata per pesare altri liquidi o gioielli.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17,8 x 14 x 2 cm; 270 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 novembre 2020

Produttore ‏ : ‎ Ibergrif Griferias S.L

【Alta precisione】Questa bilancia da cucina utilizza 4 sensori ad alta precisione, la capacità di 5000 g con una divisione di 1 g consente di pesare farina, zucchero, frutta, ecc., per un controllo esatto delle porzioni e una cottura più perfetta.

【Misurazione del peso/liquido】6 unità di misura: gkglbozmlmilk ml, non solo possono essere utilizzati per misurare il peso dei solidi, ma ml e latte/ml vengono utilizzati anche per misurare il volume di acqua e latte.

【Funzione tara】Include le funzioni tara e zero per una facile compatibilità con altri contenitori. Misura il cibo in tazze, piatti o ciotole di diverse dimensioni con una precisione semplice e senza problemi.

【Scelta ideale】La superficie liscia in acciaio inossidabile lo rende molto facile da pulire, rendendolo ideale per case e cucine. È dotato di uno schermo LCD con retroilluminazione che mostra numeri sufficientemente grandi per una migliore lettura.

【Facile da usare】Avviserà l’utente quando l’intervallo di rilevamento del peso viene superato o la batteria è scarica. Si arresta automaticamente dopo 3 minuti di inattivazione per prolungare la durata della batteria. Funziona con 2 batterie AAA (incluse).