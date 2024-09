GRIFEMA GA1201-12 Lucchetto a Catena Antifurto per Bicicletta, Moto e Scooter – 120 cm, Nero

10,99€

Il cilindro della serratura ha una copertura impermeabile e antipolvere per impedire l’ingresso di sporco, proteggere il cilindro della serratura dalla ruggine e prolungarne la durata.

Il lucchetto per bici adotta un nucleo di blocco in lega di zinco ad alta resistenza e una testa di blocco del guscio in ABS rigido, che ha forti capacità anti-taglio e anticorrosione.

La copertura in tessuto della catena della bicicletta è realizzata in materiale di nylon, che può proteggere bene la catena, evitare che graffi il telaio della bicicletta e prolungarne la durata.

La maglia della catena è realizzata in acciaio legato ad alta resistenza con uno spessore di 7 mm, che è quasi impossibile da rompere e può impedire ai ladri di rimuovere violentemente il lucchetto.

Questa catena antifurto per bicicletta, lunga 120 cm e di 795 grammi di peso, è facile da trasportare ed è la tua migliore alleata per proteggere i tuoi effetti personali dai furti negli spostamenti quotidiani.

Il lucchetto a catena è molto flessibile e può essere avvolto intorno all’auto in qualsiasi momento.

Alta qualità: l’interno del lucchetto per bici GRIFEMA è realizzato con una catena in acciaio legato ad alta resistenza con uno spessore di 7 mm, che può prevenire tagli e danni violenti.

Blocco durevole: la custodia protettiva in nylon può non solo proteggere efficacemente la catena, in modo che la catena non sia facile da arrugginire, ma anche proteggere meglio la bici dai graffi.

Facile da usare: il lucchetto per bici viene fornito con 2 chiavi dedicate per evitare perdite. C’è uno strato di protezione dell’interruttore all’esterno del foro della serratura per impedire allo sporco di entrare nel foro della serratura, proteggere il cilindro della serratura dalla ruggine e prolungare la durata. Basta farlo scorrere facilmente per usarlo.

Leggero e portatile: la parte della serratura può essere ruotata di 360 gradi per un facile blocco e sblocco e facile da usare anche da bambini e adolescenti.

Ampia applicazione: questo lucchetto a catena è lungo 120 cm e può adattarsi a tutti i tipi di biciclette, motociclette, carrozzine, recinzioni, cancelli, cassette degli attrezzi, griglie e qualsiasi altro oggetto che necessiti di una protezione sicura.