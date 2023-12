– Grifal, al vertice di un gruppo italiano attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, ha approvato in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari a 6 milioni di euro, costituito da n. 60 obbligazioni del valore nominale unitario di 100.000 euro.

Durata del prestito pari a 72 mesi, di cui 12 di preammortamento.

L’emissione dei Titoli è prevista entro la fine del mese di dicembre 2023.