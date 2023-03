Grida notturne al GF Vip, la regia corre ai ripari, ma Micol spiffera tutto: paura della squalifica

Subito dopo la fine della puntata di ieri sera del GF Vip Daniele Dal Moro si è lamentato con Milena Miconi di alcuni comportamenti di Oriana Marzoli. La venezuelana ha sentito ed è scoppiata la lite, i due hanno incominciato ad urlare e la regia è corsa ai ripari mettendo la musica e inquadrando il giardino. Nonostante il cambio di inquadratura si sentivano delle grida in lontananza.

Poco prima della musica però si è sentito Daniele che urlava: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Senti io nemmeno voglio parlarti basta! Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!“. E immediatamente dopo – tra le grida di Daniele – la risposta di Oriana:”Adesso mi vuoi far passare come una persona di emme quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Adesso mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei...”

Grida e parolacce, la preoccupazione di Micol Incorvaia: “Lui ha detto delle parolacce”.

Una volta tornata la calma Oriana ha raggiunto Micol, che si è mostrata turbata: “Amore le urla e le parole...”. La Marzoli si è subito preoccupata: “Adesso non so nemmeno se si può più urlare. Ma dici per me o per lui?“. L’incorvaia ha tranquillizzato l’amica: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui“.

Che sia in arrivo un’altra busta nera lunedì sera?

Lite pesante in casa tra Oriana e Daniele e il gf inquadra con entrambe le regie il giardino, prima silenziando tutto è più con musica a palla per non far sentire niente 😅 bella trasparenza #GFvip #gfivip pic.twitter.com/a3KE6sFYb8 — opinionista DOC (@nonrichiesta) March 10, 2023

Oriana ha chiesto a Micol cos’ha detto a Daniele e a quanto pare lui ha urlato un sacco di parolacce e lei ha provato a fermarlo, ma naturalmente la regia ha censurato tutto.#incorvassi #oriele #gfvip — Mari (@marired_98) March 10, 2023