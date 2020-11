Una stagione in cui assistiamo all’inaspettato ritorno del dottor Derek Shepherd, interpretato nuovamente da Patrick Dempsey. Meredith rivede in sogno il marito su una spiaggia come si vede dal promo, poi le immagini di lei in ospedale, malata. Malata di Covid? La premiere della stagione 17, definita da Ellen Pompeo come “una delle nostre migliori stagioni”, riprende un mese dopo l’inizio della pandemia, quando Meredith, Bailey e il resto dei medici si trovano in prima linea in un mondo completamente diverso. La stagione tratterà quindi anche il tema della pandemia dove, insieme alla stretta attualità, troveranno spazio anche le vicende personali dei medici con le loro storie, che avranno il compito di alleggerire una trama resa drammatica dalla volontà di omaggiare gli eroi della lotta al Coronavirus.

