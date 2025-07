Grey Cat Festival 2023: la musica italiana in festa

Il Grey Cat Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, torna con la sua quarantacinquesima edizione, che si svolgerà dal 25 luglio fino al 20 agosto. Questa manifestazione, celebrata per la sua lunga tradizione, avrà come protagonisti noti artisti italiani.

L’apertura del festival avverrà con il Danish Trio di Stefano Bollani, seguito da un nuovo spettacolo di Peppe Barra, dedicato alla sua carriera artistica. Fabrizio Bosso renderà omaggio a Pino Daniele in duo con Juan Oliver Mazzariello, mentre Rosario Bonaccorso si esibirà in collaborazione con la pianista Olivia Trummer. Non mancheranno anche storici nomi del jazz italiano come Roberto Gatto e Ares Tavolazzi. Tra le altre esibizioni in programma, quella del trio Babanai di Barbara Casini con Anaïs Drago e Barbara Piperno.

Il festival avrà come cornice alcuni dei luoghi più affascinanti della Toscana, tra cui la Rocca Pisana di Scarlino e il Castello di Montemassi, che aggiungeranno ulteriore charme agli eventi. Durante il festival si celebreranno anche progetti originali, come quello dedicato al centenario di Katyna Ranieri, e l’omaggio a Napoli del musicista Marco Zurzolo.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha espresso il suo orgoglio per il ritorno della manifestazione, definita un punto di riferimento nel panorama culturale locale. Il direttore artistico, Stefano “Cocco” Cantini, ha evidenziato come il festival continui a unire la grande musica con l’identità e il territorio toscano.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività in programma, è possibile consultare il sito ufficiale del festival.