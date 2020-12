I Greta Van Fleet hanno annunciato l’arrivo di un nuovo album, intitolato The Battle At Garden’s Gate, che uscirà nel 2021.

I Greta Van Fleet ha pubblicato un nuovo singolo, Age Of Machine e hanno annunciato l’arrivo del loro secondo album, intitolato The Battle at Garden’s Gate. Uscirà il 16 aprile 2021. La band ha anche lanciato un sito web in concomitanza con l’uscita del singolo, ageofmachine.com, sul quale è presente un audio della canzone e presenta una serie di foto da quello che – presumiamo – sia una ripresa video.

La band ha anche pubblicato la copertina dell’album, mentre una tracklist al momento è incompleta, visto che è caratterizzata solamente da quattro canzoni. Ci sono Age Of Machine e My Way, Soon, che è stato rilasciato ad ottobre, c’è l’anteprima di Heat Above e Broken Bells.

Greta Van Fleet, arriva il nuovo album The Battle At Garden’s Gate

Il gruppo ha annunciato che torneranno l’anno prossimo con il loro secondo album, The Battle At Garden’s Gate, del quale hanno condiviso la prima traccia, My Way Soon.

Greta Van Fleet

La rock band statunitense pubblicherà il proprio ultimo lavoro il 16 aprile 2021. Il nuovo singolo Age of Machine offre uno sguardo all’evoluzione della band che parte proprio dal loro nuovo lavoro discografico.

Il video di Age of Machine:

Registrato a Los Angeles con il produttore dei Foo Fighters di Dave Grohl, Greg Kurstin, la band afferma che il suo secondo album riflette le loro esperienze di tour in tutto il mondo con il loro primo disco.

Greta Van Fleet, nel nuovo album c’è una nuova consapevolezza

“Ci siamo resi conto che mentre crescevamo, eravamo stati protetti da molte cose e non eravamo consapevoli di molte cose“, ha detto il batterista Danny Wagner.

“E poi siamo stati gettati in questo mondo enorme, e all’inizio è stato un po’uno shock culturale. Ma, poiché abbiamo iniziato a viaggiare molto, incontrato persone nuove e diverse e sperimentato culture diverse, la nostra definizione di “normale” è cambiata“.