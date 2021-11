Greta Van Fleet in Italia del 2022: le date e i biglietti dei due concerti nel nostro paese del gruppo dei fratelli Kiszka.

Non solo di Maneskin vive la nuova scena rock internazionale. Prima dell’exploit di Damiano e compagni, sulla bocca di tutti c’erano i Greta Van Fleet, per molti degli epigoni, o forse degni eredi, dei Led Zeppelin. La band dei fratelli Kiszka, tra le più importanti della scena hard rock americana degli ultimi anni, nel 2022 tornerà anche in Italia per due grandi appuntamenti in due dei festival rock con il maggior seguito del nostro paese. Ecco le date da segnare in calendario.

Greta Van Fleet

Greta Van Fleet: le date del tour in Italia

Sarà il 2022 l’anno del grande ritorno della band nel nostro paese. Le date da segnare con un circoletto rosso sul calendario sono quella del 9 giugno, quando approderanno a Milano per gli I-Days, all’Ippodromo Trenno, e il 19 giugno, per una tappa del Firenze Rocks alla Visarno Arena. Due appuntamenti di straordinario prestigio per i fratelli Kiskza, che vanno ad aggiungersi a due tabelloni da urlo.

Agli I-Days vanno infatti ad affiancare mostri sacri come Aerosmith e Foo Fighters, mentre a Firenze saranno inseriti come headliner tra le giornate dedicate ai Metallica, ai Green Day, ai Muse e ai Red Hot Chili Peppers di Anthony Kiedis.

I biglietti per i concerti dei Greta Van Fleet

I tagliandi per poter assistere agli straordinari spettacoli dal vivo del gruppo che ha rilanciato l’hard rock di stampo classico negli Stati Uniti, e quindi in tutto il mondo, sono disponibili sul circuito TicketOne dal 26 novembre e in tutti i punti vendita autorizzati.

Saranno due occasioni uniche per poter assistere a dei concerti della band americana, che è riuscita nel giro di tre anni a passare dai piccoli bar di Detroit al posto di headliner nei festival rock più importanti al mondo. Una parabola ancora più clamorosa di quella dei nostri Maneskin, in quanto priva della spinta di un talent show o di un grande evento.

Di seguito il video di Heat Above dei Greta Van Fleet: