Greta su Mirko: “Schifata da quello che sto vedendo”, poi fa apprezzamenti su Vittorio

La crisi fra Greta Rossetti e Mirko Brunetti sembrerebbe essere arrivata a un punto di rottura definitivo. Lei sostiene che lui ami ancora l’ex fidanzata Perla Vasiero e lui per questo motivo (e per mancanza di conferme) ha deciso di fare ulteriori passi indietro nei confronti della fidanzata.

In attesa di scoprire se e chi entrerà nella casa come nuova concorrente (stando ai rumors entrambe le ragazze sono date per certe), Greta nella notte ha pubblicato un post su Instagram in cui si è definita “schifata” dall’atteggiamento di Mirko.

“Ho cancellato tutte le storie e non parlerò più della questione perché mi fa letteralmente innervosire che vengano usati sfoghi miei che faccio sul mio cavolo di profilo per strumentalizzare cose che non ho mai detto” – ha scritto – “Forse non siete mai stati in crisi con la vostra persona quindi non sapete cosa si prova, io sto vivendo periodi di alti e bassi in base alle immagini che vedo, quello che sento e soprattutto gli sguardi e le attenzioni in più che crescono.

E ancora:

“Voi certe cose non le vedete io che conosco la mia persona sì. Arrivare alla consapevolezza che la persona che fino a una settimana fa ti professava amore è così confusa credetemi ragazzi fa male. Avevo bisogno solo di dimostrazioni ma qui mi sembra che si sia girato il problema ed è lui che chiede risposte”.

Greta su Mirko: “Nessuno gli ha detto di andare al Grande Fratello”

“Nessuno gli ha detto di entrare lì dentro se avesse voluto risposte e voleva vivermi lo faceva qui fuori quindi l’unico ad oggi a dovermi dimostrare è lui, mi dispiace ma sta facendo l’opposto quindi non ditemi più Greta vai a riprendertelo perché Greta è schifata da quello che sta vedendo (e guardatevi i fuori onda per capire di cosa parlo). Con questo ho smesso di parlare di Mirko e di quello che succederà nei prossimi giorni. Ricordatevi solo una cosa: la finta innamorata non sono stata io che nonostante tutto ero qui, vedrete e mi darete ragione”.

ZAN ZAN.

Mirko nella notte prende una decisione su Perla e Greta: la Rossetti replica https://t.co/ahkb8rtkRR #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 31, 2023

Gli apprezzamenti su Vittorio

Per buttare un’altra po’ di carne sul fuoco, la Rossetti ha pure fatto un apprezzamento pubblico al buon Menozzi.