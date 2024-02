Greta smaschera per errore una dinamica finta: “A casa cosa guardano?”

Ormai è chiaro a tutti i fan dei reality che il vero annus horribilis del Grande Fratello è questo e non quello del tanto odiato e condannato del GF Vip 7. Perché seppur abbiamo assistito al caso di Bellavia, alle guerre tra fan, agli interventi surreali e tragicomici dei familiari dei gieffini, almeno l’anno scorso il pubblico aveva più di un motivo per guardare il GF Vip. I drammi sentimentali di Oriana (con annessa morbosa curiosità di noi telespettatori per scoprire cosa avesse fatto sotto le coperte prima con Antonino e poi con Daniele), le catfight di Antonella, la faida Sparta vs Persia, il Van Gate, le varie storia d’amore nate nella casa, le strigliate di Sonia (che continuiamo a rimpiangere), di carne al fuoco ce n’era tanta. Il Grande Fratello 17 ad oggi ha offerto il triangolo Perla, Greta e Mirko e il consumatissimo ‘Beatrice contro tutti’.

Greta Rossetti e la confessione fatta a Perla Vatiero: “Non succede nulla”.

Ieri pomeriggio Greta dopo essere stata in confessionale ha raggiunto Perla in giardino e le ha confidato: “Guarda che non c’è proprio niente, ma nulla proprio. Capisci che per arrivare a una roba del genere… sì su me e Sergio, carini e coccolosi. In qualche modo dobbiamo aiutarli. Anche perché amo… Però amo tu immagina da casa… che cavolo guardano?“. La Vatiero ha risposto: “Dobbiamo aiutarli? Più aiuto di quello che abbiamo dato?“.

Secondo le interpretazioni dei fan dei Perletti, la Rossetti intendeva dire che nella casa c’è crisi di dinamiche e che gli autori le avrebbero fatto domande sul suo rapporto con Sergio. La ragazza però è stata chiara, con il coinquilino non c’è niente, ma per “aiutare” (il programma) vorrebbe fare qualcosa, altrimenti ‘da casa cosa guardano’?

Qualcuno dica alla Rossetti che in quella casa c’è già una storia non interessante, quindi se proprio vuole aiutare lo show e regalarci qualcosa, che si dichiari a Perla e le dia un bel limone di ‘scarico energetico’.

Non ci sono più le chimiche artistiche di una volta.