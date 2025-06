Greta Santi rivela: Fabrizio Corona mi ha seguito in bagno!

L’influencer Greta Santi ha raccontato un episodio inedito riguardante Fabrizio Corona durante una diretta su Twitch. In un incontro avvenuto alcuni anni fa nell’appartamento dell’ex “re dei paparazzi”, Santi ha spiegato di aver dovuto respingere i tentativi insistenti di approccio da parte di Corona, nonostante lui fosse già legato a una cantante famosa, la cui relazione non era mai stata resa pubblica.

Greta, nel dettaglio, ha descritto come, dopo aver inizialmente declinato le avances di Corona, sia andata in bagno, ma lui l’abbia seguita, cercando un bacio. La situazione si è complicata quando, uscendo dal bagno, Santi si è trovata di fronte alla compagna di Corona, furiosa e armata di una bottiglia.

Greta ha chiarito che l’episodio, sebbene fastidioso, non è stato vissuto come una molestia, attribuendo la situazione alla naturale convivialità della serata. Ha anche sottolineato di non essere mai stata interessata a Corona, preferendo in quel periodo ragazzi più giovani. L’intervento di un amico comune ha messo fine ai tentativi di Corona e ha permesso a Santi di lasciare l’appartamento.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it