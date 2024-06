Greta Rossetti rompe il silenzio sulla rottura con Sergio D’Ottavi (e parla anche Eugenio Colombo)

Greta Rossetti da quando Sergio D’Ottavi ha annunciato via social di aver chiuso con lei a causa di “bugie, tradimenti e scappatelle” ha chiuso il suo profilo rendendolo privato. Qualche ora fa però ha pubblicato una storia che è ovviamente trapelata su Twitter dove ha parlato proprio della rottura.

Purtroppo non ha né confermato né smentito le corna. “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me” – ha scritto – “Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia”. Il sotto-testo, quindi, è che Sergio D’Ottavi avrebbe sbagliato mosso proprio dalla rabbia.

Greta Rossetti, le parole di Eugenio Colombo

Nel dubbio, Eugenio Colombo – tirato in ballo da Deianira Marzano come papabile amante di Greta Rossetti – ha smentito via Instagram il suo coinvolgimento in questa rottura.

“Eccomi ragazzi, volevo dire una cosa perché mi state mandando tantissimi messaggi in direct, io non c’entro proprio nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so di cosa stanno parlando. lo non c’entro nulla, Greta non ha tradito con me, non c’entro proprio nulla e non ne so nulla. Ci tenevo a dirlo perché mi state mandando tantissimi messaggi“. Una risposta che non ha convinto Deianira: “E ci mancava pure che Eugenio dicesse si è vero, per suscitare ulteriore odio social nei confronti di lui e di lei. Anche io negherei fino allo stremo, anche perché qui non siamo il tribunale che deve condannare gente, poi per queste sciocchezze ci mancherebbe“.