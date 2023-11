Greta Rossetti lascia Mirko Brunetti: “Hai deriso il nostro tatuaggio”

Greta Rossetti ha lasciato Mirko Brunetti nel corso della 22esima puntata del Grande Fratello.

“Da oggi esiste solo Greta. Mi hai mancato di rispetto e io questo non lo permetto a nessuno. In che tipo? Hai detto pubblicamente che hai fatto l’amore solo con Perla quando a me hai detto ‘ti amo’, io una persona così accanto non la voglio. Non penso di te cose brutte, ho un bellissimo ricordo con te”.

Immediata la reazione di Mirko.

“Per me non era solo passione, era amore, altrimenti non ti avrei presentato alla mia famiglia e alla mia nipotina di dieci anni. Ti ho sempre aspettato e ti ho dimostrato tanto. Hai deciso che finisce la nostra storia, ma ancora non ho capito perché. Perché faccio il piacione? Perché amo ancora Perla? Quello che penso è che tu già mesi fa volevi lasciarmi e hai colto la palla al balzo. La lite sulla fashion week è una stupidata. Al primo nostro tentennamento sei scappata e lo stai facendo ancora oggi. Io sono fiero di me, sono stato coerente. Non ho mai mancato di rispetto a te. Non mi sono mai fatto influenzare da ciò che dice la gente, ho sempre messo davanti me, te e la nostra relazione. Se per te è più importante ciò che pensano gli altri ok, ma non è un valore che può stare accanto a me”.

Greta Rossetti contro Mirko Brunetti: “Ami Perla e si vede”

“Io ti ho sempre difeso fino a qualche giorno fa, ma hai tanto da risolvere. Con me hai provato un bene, non più di questo. Hai detto che mi hai dato un bacio controvoglia, hai deriso il tatuaggio che abbiamo scelto di fare insieme. Hai passato tutta la settimana a ballare e stare sotto le coperte con la tua ex. Si vede che ami Perla, lo vedono tutti, davanti a tutto questo io faccio ottomila passi indietro”.

Mirko Brunetti a questo punto non ha potuto far altro che accettare la rottura.

“Quello che c’è con Perla è un sentimento e una complicità fra persone che si vogliono bene e che hanno convissuto quattro anni. […] Quel tatuaggio l’ho sempre difeso e non è vero che il bacio te l’ho dato controvoglia, ero solo deluso e non ero spensierato nel dartelo. Dovevi pensarci due volte prima di dire gattamorta ad Angelica. Mi hai messo a disagio e in difficoltà”.

Sabato sera Greta Rossetti entrerà come concorrente ufficiale. La soap continua.