Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: la verità sulla crisi

La relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, ex concorrenti del Grande Fratello, sembra essersi conclusa, come confermato dalla madre di Greta in una diretta su TikTok. Già un anno fa, entrambi avevano dato segnali di distacco, culminati in un tira e molla che ha destato l’attenzione dei fan.

Recentemente, Josh Rossetti, fratello di Greta, ha parlato della situazione in un programma radiofonico, affermando che non si tratta di una crisi irreversibile ma di un “picco verso il basso” comune nelle relazioni. Ha descritto i momenti difficili come normali e ha rassicurato sulla situazione di Greta, dichiarando che sta bene e che la madre ama scherzare, rendendo la comunicazione confusa.

In un altro intervento, Josh ha evidenziato che vi è amicizia e collaborazione musicale tra lui e Sergio, nonostante il legame con Greta. Nonostante le sue parole positivi, la madre di Greta, Marcella Bonifacio, ha confermato la fine della storia d’amore, sostenendo che i due sono rimasti amici, un’informazione che ha colto di sorpresa i fan.

Le posizioni espresse dai due membri della famiglia Rossetti appaiono contrastanti: mentre Josh lascia intendere che la relazione possa ancora recuperare, Marcella afferma che è già diventata un’amicizia. La differenza tra queste due versioni solleva interrogativi sulla vera natura della situazione tra Greta e Sergio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it