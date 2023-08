Greta Rossetti è una delle tentatrici più amate (e discusse) della passata edizione di Temptation Island. All’interno del resort ha conosciuto e si è innamorata di Mirko Brunetti, il fidanzato che ha lasciato la sua compagna Perla Vatiero al falò di confronto per uscire insieme a lei.

La relazione fra Greta Rossetti e Mirko Brunetti sembrerebbe procedere a gonfie vele e i due si sono fatti pure un tatuaggio di coppia: la scritta “i tuoi occhi, la mia cura“.

In questi giorni hanno però fatto molto discutere le uscite della tentatrice con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Questo perché i due in passato hanno avuto un flirt. Lo stesso Mirko Brunetti dopo aver visto le foto della sua compagna con l’ex è stato costretto a intervenire sui social rassicurando tutti.

“Ragazzi, ne sto leggendo tantissime in questi giorni. Non ho mai voluto rispondere perché a me non piace dare spiegazioni a nessuno ma questa volta sono costretto. Io ero e sono a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata l’altra sera a cena, oggi ero in chiamata con Greta. Quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie e io le ho parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete”.

Greta Rossetti: da Michele Morrone a Eugenio Colombo, gli ex famosi della tentatrice

Eugenio Colombo però non sarebbe l’unico “ex famoso” di Greta Rossetti. In passato avrebbe avuto anche un flirt con Michele Morrone. “La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis“. Ha dichiarato la tentatrice su TikTok.

@greta_rossettiRispondo una volta per tutte cosi siete contenti♬ suono originale – Greta Rossetti

Alessandro Rosica, infine, in queste ore ha tirato fuori pure sette calciatori.

Colombo, Morrone e ora Brunetti. Ma beata lei, oh.