Greta piange in bagno: “Mi ha detto una frase volgare e bruttissima”

Non solo con Perla Vatiero, Stefano Miele nelle ultime 48 ore al Grande Fratello ha discusso anche con Greta Rossetti. Tutto è cominciato perché la gieffina – parlando con Perla – ha fatto un’analisi della sua frequentazione con Mirko Brunetti: “Lui amava solo te e non me. Non mi ha mai amata. In quel momento ha visto in me un porto sicuro ed è per quello che ci siamo frequentati“.

Stefano ha sentito ed ha commentato: “Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex“. La Rossetti è sbottata: “No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica“. Miele ha detto qualcos’altro (che non si è sentito) e subito dopo Greta è corsa in bagno ed è scoppiata in lacrime.

Greta svela quello che le ha detto Stefano: “Una frase bruttissima, io ero in imbarazzo”.

Ieri sera la Rossetti ha confidato a Sergio quello che le avrebbe detto Miele: “Non è solo il fatto che ha detto che sono patetica, ma quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare“.

Durante la notte la gieffina ha anche voluto confrontarsi con Stefano: “Io credo alle scuse quando sono sentite e quando riconosci di aver sbagliato. Prima ti ho sentito che hai detto ‘non ho detto bruttissime parole’. Quindi se non riconosci che sono parole davvero brutte allora le scuse non valgono. Dici che sono solo indelicate? Mi hai dato della patetica e poi un’altra frase“.

Alla fine Stefano ha ammesso di aver esagerato e tutto è finito a tarallucci e vino.