Greta, ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, sarebbe in qualche modo gestita da Fabrizio Corona. Il dubbio è sorto a molti telespettatori dopo aver scoperto che il video messaggio inviato a Gianmaria per porre fine alla loro storia era stato girato proprio a casa di Fabrizio.

Greta e Gianmaria: dietro il videomessaggio ci sarebbe Fabrizio Corona * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/7HmLyOsy4v — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 13, 2021

Un dettaglio (quello del quadro) passato inosservato ai gieffini in Casa ma che non è sfuggito ai telespettatori. Ora – a distanza di una settimana – un altro tassello del puzzle è stato rivelato. Domani, infatti, uscirà in edicola il nuovo numero del settimanale Chi che conterrà un’intervista esclusiva di Greta che per l’occasione ha realizzato anche un servizio fotografico.

Greta e Sophie con lo stesso pigiama: opera di Fabrizio Corona?

Uno screen del giornale è stato mostrato ieri sera ai gieffini e Sophie Codegoni ha immediatamente notato una stranezza. In una foto, infatti, Greta indossava un pigiama brandizzato, lo stesso sfoggiato da Sophie dentro la Casa.

“Ho capito una cosa e mi auguro tanto che non sia quello che penso” – ha dichiarato la gieffina a Raffaella Fico – “Una cosa vista in una foto: c’era lei con un pigiama.. Ed io conosco quel pigiama! Spero veramente che sia un caso, ma se non è un caso ci rimarrei tanto male… Lì mi sono pietrificata”.

Che il pigiama brandizzato a Sophie sia stato dato da Fabrizio Corona (che ha ben pensato di promuoverlo anche tramite l’ex di Antinolfi sul settimanale Chi?). Questo spiegherebbe molte cose. Cosa c’è veramente dietro il trio Gianmaria-Greta-Sophie e quanto quest’ultima è davvero coinvolta? Il GF Vip dovrebbe far luce.