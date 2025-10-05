Greta Galli e la robotica: ispirazione tecnologica italiana

Greta Galli, ventidue anni e grande appassionata di robotica, condivide la sua straordinaria storia. La sua passione è iniziata grazie al nonno, un ex meccanico, che l’ha introdotta al mondo della meccanica fin da piccola. A tre anni ha cominciato a utilizzare attrezzi semplici e, col supporto del nonno, ha avuto l’opportunità di sperimentare con trapani e flessibili, sempre in segreto da mamma e nonna.

A undici anni ha scoperto una mostra di Lego vicino a casa, dove ha partecipato a un laboratorio di robotica. Nonostante l’età minima fosse dodici anni, il nonno l’ha aiutata a convincere gli organizzatori a farle partecipare. Quell’esperienza ha affinato il suo interesse per la costruzione di robot. Durante l’infanzia, ha anche iniziato a esplorare il mondo dell’informatica, creando falsi Pokemon grazie a un software.

Ha successivamente sviluppato una mano robotica, utilizzando i Lego e cercando di realizzare una protesi adattabile alla crescita delle persone. Questo progetto ha attirato l’attenzione nei suoi eventi e ha contribuito alla sua notorietà sui social.

Durante la pandemia, ha iniziato a realizzare video per combattere la noia e il suo quarto video è diventato virale, ampliando il suo pubblico. Dopo il Covid, il rientro a scuola è stato particolare, poiché i professori inizialmente temevano che si dedicasse troppo ai video, ma alla fine hanno compreso che non interferivano con il suo rendimento.

Oltre alla carriera sui social, ha scritto un libro di testo per l’insegnamento della tecnologia nelle scuole medie e ha insegnato programmazione e robotica a studenti di tutte le età. Il suo sogno è diventare insegnante, per trasmettere la sua passione per la robotica anche alle nuove generazioni.