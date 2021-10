Questa edizione del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più Fabrizio Corona centrica.

Se qualche giorno fa il nome dell’ex re dei paparazzi è stato tirato in ballo durante una lite fra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ora è stato il popolo del web a fare il suo nome. Un paio di giorni fa, infatti, Soleil ha accusato apertamente Sophie di aver fatto ingelosire Lulù flirtando con Manuel di proposito, etichettando il tutto come “una cosa programmata da Fabrizio Corona”.

“Parliamo dell’interferenza tua tra Manuel e Lulù? Sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva?”.

A distanza di 48 ore il nome di Fabrizio Corona è stato associato anche a quello di Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. La ragazza, che nella scorsa puntata ha inviato un videomessaggio al suo fidanzato, l’avrebbe infatti registrato a casa di Fabrizio Corona, come testimonia il quadro alle sue spalle.

L’ex re dei paparazzi avrebbe anche organizzato a casa sua una cena ospitando proprio la mamma di Sophie e Greta, la fidanzata di Gianmaria.

Ecco il messaggio che Greta ha mandato a Gianmaria:

“Il nostro incontro non è servito a nulla, sono anche venuta in un reality andando contro i miei principi perché questo mondo non mi appartiene. Ho provato ad indicarti la strada, ma a me sembra che ti sei rimbambito del tutto. Quello che hai fatto con Sophie è stata una mancanza di rispetto e complimenti anche a lei. Ma ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria, quindi vedi tu”.