Greta di Temptation Island è stata con un tronista: “Attratta dalla tv”

Entrata a Temptation Island come tentatrice, Greta Rossetti è uscita con un nuovo fidanzato. Mirko Brunetti infatti ha lasciato Perla Vatiero durante il falò di confronto ed ha deciso di chiedere alla bella tentatrice di frequentarsi fuori dal programma.

Greta Rossetti, parla l’ex tronista con cui ha avuto un flirt: “Brava ragazza, attratta dallo spettacolo”.

Non tutti sanno che nel passato di Greta c’è anche un ex tronista di Uomini e Donne. Eugenio Colombo in un’intervista rilasciata a Di Più Tv ha rivelato di aver frequentato la Rossetti. Il dj ha speso belle parole sulla tentatrice, ma ha anche detto che da sempre è attratta dal mondo dello spettacolo. Ma va? Non l’avrei mai detto che una ragazza che decide di partecipare a Temptation Island fosse interessata ad apparire in televisione.

“Non è una rubamariti. È una ragazza che piace e. che fa perdere la testa a tutti. Posso dire che è una brava ragazza. Lei lavora nell’azienda di famiglia come contabile. È sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. È una sognatrice ma ha i piedi ben piantati a terra. – si legge su Di Più Tv – Tra me e lei c’era una forte attrazione, una sintonia. È stato un bellissimo rapporto. Lei è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”.

Eugenio ha poi commentato la relazione della sua ex con Mirko Brunetti (che intanto è tornato su Instagram): “La sua storia con Mirko? Lei non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko. Ha voluto aspettare che lui lasciasse Perla. Spero che l’amore tra loro possa crescere. Gli auguro tutto il bene. A dire il vero mi sembrano molto presi da quello che ho visto in questi giorni. Poi certo, un conto è viversi in tv e un conto è la vita reale. Però è impossibile non rimanere colpiti da questa ragazza“.