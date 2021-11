Greta Beccaglia oggi è finita trend topic sui social e nelle prime pagine di tutti i siti di informazione perché vittima di una molestia in diretta tv. Fuori lo stadio dopo la partita Empoli – Fiorentina per sentire un po’ di commenti a caldo dei tifosi, la giornalista è stata palpata da un uomo che passando le ha tirato uno schiaffone sul lato b.

Greta Beccaglia ha immediatamente replicato visibilmente scossa “scusa ma non puoi fare questo”, salvo poi continuare il suo lavoro perché in diretta su Toscana Tv.

Intervistata da Corriere.it, la giornalista ha dichiarato:

“Mi sono sentita oltraggiata, violata. Per quella persona ero come un palo da prendere a calci per sfogare la propria rabbia. Non erano tifosi, erano carnefici Ma vuole sapere la dinamica precisa? Prima si è sputato sulla mano e poi mi ha dato uno schiaffo sul sedere, forte, violento, che ha fatto male anche fisicamente”.

“Voglio denunciare quell’uomo”

Sui social Greta Beccaglia ha pubblicato il video dell’aggressione chiedendo aiuto ai suoi follower per identificare l’uomo. Il suo scopo, infatti, è quello di denunciarlo.

“Dopo l’aggressione ero sconvolta. Ma cercavo di mantenere un atteggiamento professionale per rispetto nei confronti dei telespettatori, sono fatta così. Sono stato due minuti e mezzo di collegamento tremendi: dopo gli insulti c’è stato un altro uomo incappucciato che mi è venuto addosso e mi ha toccato nelle parti intime. Non è ammissibile che capiti una cosa del genere proprio nel giorno in cui la serie A scende in campo con il segno rosso sul volto per sensibilizzare sulla violenza alle donne. Sembra un assurdo”.

Beccaglia ha poi speso delle parole per Giorgio Micheletti, il giornalista in studio che – dopo aver visto la palpata – ha invitato lei a “non prendersela”.

“Ha detto ‘Dai, non te la prendere, andiamo avanti’, Giorgio è un professionista serio. Credo che lì per lì non sia reso conto di quello che realmente stava accadendo. E nel video che circola in rete si sentono solo quelle due battute. Ma poi, in studio, si è scusato molte volte e mi ha invitata a raccontare l’accaduto e a denunciare”.

Greta Beccaglia: “Mi sono detta che magari non dovevo mettere quei jeans stretti”

Infine la giornalista ha confessato di aver passato anche un momento dove si è colpevolizzata per aver indossato quel paio di jeans.

“Mi sono detta che magari non dovevo mettere i jeans stretti, che non dovevo andare dove escono i tifosi, mi sono anche chiesta se ho fatto qualcosa di sbagliato. Nei commenti sui social, purtroppo c’è chi fa riferimento proprio ai miei jeans”.

Quando l’intervistatore le ha ricordato che quella “si chiama vittimizzazione secondaria e purtroppo capita spesso nei casi di molestie e di violenza: è il far sentire una persona in qualche modo responsabile di un’aggressione subita“; Greta Beccaglia ha risposto: “Per fortuna ho ricevuto anche tanta solidarietà: molti tifosi uomini mi hanno scritto per chiedere scusa”.