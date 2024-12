Grembiuli da Cucina FunChaos per Coppia – Regalo Perfetto per Nozze, Fidanzamenti e Festività

Price: 17,99€

Descrizione prodotto

Istruzioni per la Cura e il Lavaggio:

La cintura del grembiule è relativamente lunga, consiglio di metterla nel sacco della biancheria, evitare che la cintura resti impigliata con altri indumenti.Lavare in lavatrice con acqua fredda.Non lavare con indumenti leggeri e lavaggio a secco.Non utilizzare candeggina a base di cloro, sbiancanti ottici o amido.Non posizionare il grembiule vicino a stoviglie o fiamme riscaldate

Specifiche:

Colore: Nero e Bianco

Materiale: Impermeabile Cotone e Poliestere

Dimensioni del Prodotto: 75 * 68 cm (29,5 * 26,7 pollici), Cinturino Posteriore 65 cm (29,5 pollici)

Contenuto della Confezione: 2 Pezzi Set Coppia Grembiuli

Multiuso: il grembiule impermeabile può essere utilizzato per cucinare, pulire, giardinaggio, servire, sartoria, artigianato, barbecue, ecc. Regalo Perfetto: i pratici grembiuli sono un dolce regalo per coppie, madre, padre. Sarebbero sorpresi di ricevere questo regalo a matrimonio, festa della mamma, festa del papà, San Valentino, Natale.

Perché scegli il nostro grembiule?

Materiale Impermeabile:

Il grembiule da cucina è impermeabile. Sono realizzati con tessuti ultra resistenti, una pratica miscela di cotone e poliestere, hanno tre strati di protezione. Sicuro e durevole.

Tracolla Regolabile:

I grembiuli hanno cinghie per il collo regolabili. È possibile modificare la lunghezza della tracolla per la lunghezza più adatta in base alle proprie preferenze.

Aggiornamento Cinturino Posteriore:

Aggiornamento cinturino posteriore, esteso a 65 cm (29,5 pollici). La dimensione del grembiule è 75 * 68 cm (29,5 * 26,7 pollici) adatta sia a uomini che a donne.

2 Grandi Tasche:

2 grandi tasche anteriori per contenere gadget da cucina, telefoni cellulari, sacchetti per condimenti, ecc.

Scene da Utilizzare:

Cucinando

Giardinaggio

Grembiuli per Coppia

Regalo di Coppia

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 novembre 2023

ASIN ‏ : ‎ B0CNPQV8LW