Grelmos, Settembre e Selmi superano le semifinali di Sanremo Giovani: chi è stato eliminato

Erano 529 i candidati iniziali per il concorso Sanremo Giovani, da cui sono stati selezionati 46, poi ridotti a 24 e ora, dopo la seconda puntata, restano 18 artisti in gara. Durante questa puntata, si sono esibiti altri 6 concorrenti e solo 3 di loro hanno superato il turno: Grelmos, Settembre e Selmi. Sono stati eliminati Rea, Moska Drunkard e Ciao Sono Vale, i quali non avranno l’opportunità di competere per le Nuove Proposte al prossimo Festival di Sanremo.

Attualmente in gara ci sono Alex Wyse, Mew, Nicol, Rea, Tancredi (da Amici), Angelica Bove, Angie, Arianna Rozzo, Bosnia, Ciao Sono Vale, Cosmonauti Borghesi, Dea Culpa, Giin, Grelmos, Mazzariello, Moska Drunkard, Orion, Queso e Quello, Sea John, Selmi, Settembre (da X Factor), Sidy, Synergy e Vale Lp che duetterà con Lil Jolie.

Grelmos, Settembre e Selmi si sono qualificati per i gironi eliminatori, che si svolgeranno nelle prime quattro puntate di Sanremo Giovani, trasmesse in seconda serata su Rai2 il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Una giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo come giurati fuori onda, sceglierà i 12 finalisti, con 3 selezionati per ciascuna serata.

Attraverso il meccanismo delle sfide dirette, 6 artisti, insieme a 2 provenienti da Area Sanremo, accederanno alla finale del 18 dicembre, che si svolgerà dal vivo al Teatro del Casinò di Sanremo e sarà trasmessa in prima serata su Rai1, con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, e commentata su Rai Radio2. La Commissione Musicale avrà il compito di scegliere le 4 “Nuove Proposte” che parteciperanno al 75mo Festival di Sanremo, in programma a febbraio 2025.

I cantanti che hanno passato la semifinale sono Grelmos, Settembre, Selmi, Mew, Tancredi e Mazzariello.