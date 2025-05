GREGORY PORTER: Due Concerti in Italia – Dettagli e Scaletta

Milano si prepara ad accogliere Gregory Porter, una delle voci più iconiche della scena soul e jazz contemporanea. Questa sera, mercoledì 7 maggio, il cantante si esibirà al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, promettendo un concerto carico di emozione e raffinatezza. Nato a Los Angeles e cresciuto a Bakersfield, Porter è diventato un punto di riferimento internazionale grazie alla sua carriera, arricchita da due Grammy Awards per gli album “Liquid Spirit” (2014) e “Take Me to the Alley” (2016). La sua voce calda e magnetica, che spazia tra soul, gospel e jazz, lo ha reso celebre.

Dal suo debutto con “Water” nel 2010 fino ai tributi a Nat King Cole e all’album natalizio “Christmas Wish” (2023), Porter ha costruito un repertorio che unisce tradizione e modernità. Il concerto di Milano è il primo di due eventi in Italia, seguito da una performance domani a Padova, al Gran Teatro Geox. Questo è un momento speciale per esplorare l’universo sonoro di un artista che trasforma ogni canzone in un racconto di vita.

La possibile scaletta dei concerti italiani include brani come “If Love Is Overrated,” “Revival Song,” “Take Me to the Alley,” e “Liquid Spirit,” con un encore di “It’s Probably Me.” L’appuntamento di Milano si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica. Per ulteriori informazioni e biglietti, si possono visitare i canali social di Gregory Porter.