Gregorio Paltrinieri ironizza sul suo bagno nella Senna: frecciatina agli organizzatori?

Fra gli atleti delle Olimpiadi di Parigi che hanno dovuto gettarsi nella Senna per il triathlon o per altri allenamenti c’è stato anche Gregorio Paltrinieri che proprio poche ore fa, su Instagram, ha ironizzato sulla pulizia dell’acqua. Lo ha fatto condividendo un video meme di un film di Carlo Verdone, Troppo Forte, in cui il protagonista racconta:

Insomma, un racconto ironico ma non troppo diverso da quello fatto dall’atleta belga che ora teme di essersi ammalata.

Meme di Carlo Verdone a parte, Gregorio Paltrinieri (che ha già vinto una medaglia di bronzo) ha così commentato il fiume parigino:

“Sto pensando una gara alla volta quindi ai diecimila non voglio ancora tanto pensarci, però sicuramente è una location difficile, che non abbiamo mai provato”, dice Gregorio Paltrinieri: “Mi sembra un po’ strano che possa essere questa la gara olimpica però, probabilmente, non lo sapremo fino al giorno prima e anche questa incertezza ci lascia un po’ così. Hanno tre giorni da poter scegliere in cui farci gareggiare. Io comunque sto bene, voglio gareggiare, mi son preparato tanto per questa Olimpiade che per me è la quarta”. Anche Greg pensa che comunque se si arrivasse al limite della balneabilità sarebbe pericoloso per la salute. “E poi è sporco il corso d’acqua”.