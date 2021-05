Elisabetta Gregoraci questo pomeriggio si è recata a Mediaset per girare una trasmissione televisiva (al momento top secret) dove avrebbe incontrato Antonella Fiordelisi. Fra le due ci sarebbe stato subito del gelo perché pare che la Gregoraci fosse piuttosto infastidita da alcune attenzioni social che la Fiordelisi avrebbe dedicato a Flavio Briatore. Questo, almeno, è ciò che si legge su GossipeTv che ha riportato la notizia.

È il secondo giovedì consecutivo che è a Mediaset per registrare un programma, l’altra volta probabilmente c’erano anche PdB e Aurora, oggi, forse, Elettra. Eli Greg, spoilera qualcosa, ho bisogno di capire (intanto, pensieri sono stati pensati) pic.twitter.com/WKHiLJFfS1 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) May 27, 2021

Secondo quanto appreso dal portale di gossip, infatti, fra le due ci sarebbe stata parecchia tensione: “Una fonte raggiunta da GossipeTv e riconducibile al set in cui si è consumato l’episodio tra Elisabetta e la Fiordelisi ha confermato che tra le due donne c’è stata parecchia tensione. “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”, ha aggiunto la fonte. Si attende ora la versione della Gregoraci”.

Gregoraci, la Fiordelisi attacca: “Sono schifata!”

Antonella Fiordelisi su Instagram ha così sbottato dopo aver registrato quella trasmissione: “Sono delusa, amareggiata, schifata, inc**a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Al momento Elisabetta Gregoraci non ha commentato sui social. Questo, invece, dovrebbe essere lo studio televisivo che ha ospitato le due ieri pomeriggio.