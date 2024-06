Gregoraci e Palmieri, commenti dopo l’addio alla conduzione di Battiti Live

Battiti Live è nato nel 2003, dal 2008 l’ha sempre condotto Alan Palmieri e nel 2017 al timone dell’evento è arrivata anche Elisabetta Gregoraci. Quest’anno le cose sono cambiate, Ilary Blasi ha lasciato L’Isola dei Famosi in accordo con l’azienda ed è approdata a Battiti Live insieme all’amico e collega di tante avventure, Alvin.

Alan Palmieri in realtà non ha detto addio al programma, visto che lavora per Telenorba e quindi è sempre presente dietro le quinte di Battiti Live. Il conduttore infatti proprio in questi giorni ha pubblicato un post dedicato allo show e ha scritto: “Nel cuore della musica c’è Battiti Live“. Elisabetta è stata tra le prime a commentare la foto del collega con un bel cuore, al quale Alan ha risposto con delle stelle.

Gregoraci, le uniche parole dopo l’addio a Battiti Live: “Non ho ricevuto conferme e non posso dire altro”.

Elisabetta in queste settimane non ha commentato il cambio di conduzione di Battiti Live, le sue ultime parole in merito risalgono a metà febbraio, quando ospite a Tv Talk ha dichiarato: “Se ho dei consigli per Ilary Blasi che prende il testimone da me? Cioè, io in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro“. A parte il commento al post di Alan, queste sono le uniche parole dopo l’addio al timone di Battiti Live.

Chiusa una porta si apre un portone per la presentatrice, che dopo aver condotto Made in Italy (il vecchio Made in Sud), approderà in un programma di moda tutto suo. Stando ad una recente anteprima di Tv Blog, il nuovo show andrà in onda il lunedì in seconda serata su Rai Due: “Dopo i consueti programmi di varietà consolidati della rete (fra questi The floor e Boss in incognito) ci sarà una nuova produzione che prevederà la conduzione di Elisabetta Gregoraci, che conquista quindi un programma tutto per sé. Elisabetta l’abbiamo vista su Rai2 anche nella passata stagione alla conduzione di Mad in Italy, ma insieme a Gigi e Ross, programma questo pure confermato. Sarà una trasmissione dedicata alla Moda. Un programma che scandaglierà quel magico mondo, sconfinando anche nel costume e nello spettacolo“.