Gregoraci e Fiordelisi insieme dopo lo scontro: come mai hanno litigato

Nel maggio del 2021 Antonella Fiordelisi si è sfogata su Instagram e ha parlato di uno scontro con una collega, nella storia l’ex gieffina non ha fatto nomi, ma molti hanno subito pensato ad Elisabetta Gregoraci: “Sono delusa, amareggiata, schifata, incavolata nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?“.

Poche settimane dopo Antonella a Casa Chi ha parlato del motivo della lite: “Non eravamo solo io e lei, c’erano delle persone che hanno assistito a tutto. Ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita un po’ presa, ho avuto una pressione psicologica.Tutto questo si è scaturito per un semplice segui o dei like da parte del suo ex marito. Io non ho fatto niente. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti e delle pressioni psicologiche pesanti da lei. Sono stata molto impulsiva e ho voluto sfogarmi con chi mi segue. Se alludo a Elisabetta? Sì, mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male. Fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”.

Gregoraci, la sua versione e la reunion.

Elisabetta però nel 2021 ha smentito la lite: “Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì è certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate. Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo“.

A distanza di tre anni adesso le due si sono ritrovate insieme in un viaggio di lavoro e hanno messo da parte quello che è accaduto in passato. La Fiordelisi ha anche confermato di aver fatto pace con la Gregoraci.

Da nemiche a bff il passo è breve. Forse…