Greggio-Iacchetti: "Strafelici di tornare a 'Striscia', noi ci amiamo"

A ‘Striscia la Notizia’ torna la coppia dei record d’ascolto, formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. “Squadra che vince non si cambia e squadra che vince ritorna! Io sono dietro al bancone dalla primissima puntata e ogni volta, quando rientro, è assolutamente una grandissima emozione”, sottolinea alla AdnKronos Ezio Greggio, di nuovo sulla tolda della nave del tg satirico di Canale5 firmato da Antonio Ricci.

Stessa squadra ma con novità? “Beh, io qualche novità ce l’ho ed Enzino anche, ma non ce le diciamo: ci facciamo delle sorprese in onda… – risponde Ezio Greggio – E’ ovvio che gli autori hanno sicuramente tantissime novità e noi le scopriamo mano a mano che ci arrivano i copioni. Certamente ‘Striscia’ è una trasmissione che, pur continuando a mantenere la sua tradizione satirica ma anche informativa, è amatissima dal pubblico, che penso aspetti questa coppia storica formata non solo da due conduttori ma da due grandi amici, quali siamo io ed Enzino”.

Quanto all’eventuale segreto del successo della formula di ‘Striscia la Notizia’ e in particolare della coppia Greggio-Iacchetti, “esiste ma è un segreto che non riveleremmo neanche a Indiana Jones: ce lo teniamo stretto!”, premette

Greggio

ma poi aggiusta il tiro: “C’è un grande lavoro degli autori, della redazione, degli inviati; poi la ciliegina finale siamo noi che andiamo in onda e come si fa un po’ al banco degli alimentari dobbiamo vendere al meglio il prodotto che abbiamo e quindi ci mettiamo lì e raccontiamo con immensa felicità quello che dobbiamo raccontare. Crediamo in ‘Striscia’ e ‘Striscia’ crede in noi, il pubblico crede in questo binomio fatto da Greggio-Iacchetti e ‘Striscia la Notizia’, per cui siamo strafelici di ricominciare”.

Afferma alla AdnKronos Enzo Iacchetti, che da questa sera torna in coppia con Ezio Greggio a condurre la trasmissione su Canale5: “Il programma ‘Striscia la Notizia’ ha successo perché si immedesima in chi lo guarda, è un tg satirico umile, con notizie importanti che a volte gli altri telegiornali non possono o non vogliono dare”.

Ricorda l’attore: “Noi siamo forse i conduttori più longevi e quelli più abituati a prenderci in giro e a entrare nelle case delle famiglie – così Iacchetti spiega il successo e i record di ascolto stabiliti dai due – E poi, ci amiamo! Questo è il nostro segreto…”, ‘confessa’.

Si dice ‘squadra che vince non si cambia’, ma ci saranno novità nella conduzione e nella modalità del programma? “La novità nella conduzione siamo noi, che sembriamo ancora due ragazzotti di 35 anni… Almeno, sembriamo! – corregge Enzo – La mattina giù dal letto, non so Ezio, ma io un pochino mi devo sgranchire!”.

(di Enzo Bonaiuto)