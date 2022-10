Greg il gattino che ha solo tre zampe inizia una nuova vita

Greg è un gattino che ha soltanto tre zampe finalmente ha trovato una casa e una famiglia pronta ad accoglierlo.

Si chiama Greg questo simpatico gattino di colore nero che purtroppo ha solo tre zampe, è stato per vario tempo al centro che si occupa di cura e adozione per gli animali di Townsville City Council. L’animale è stato notato da un membro dell’azienda Feed 2.

La Feed 2, si occupa della vendita di prodotti per equini e animali domestici, Greg è diventato parte della loro famiglia ed è stato adottato dal team.

Greg è un gattino nero che ha solo tre zampe e finalmente trova un posto sicuro

È stato il team della Feed 2 che ha deciso di prendere con sé Greg, una donna appartenente al team ha dichiarato che stavano cercando un gatto per tenere d’occhio alcune cose nel loro negozio, e che la sua collega qualche giorno dopo si è presentata in azienda proprio con Greg. La ragazza lo avrebbe infatti incontrato al centro e successivamente trovandolo adorabile ha deciso di portarlo via con sé.

Il gattino si è dimostrato molto affettuoso e socievole con tutti, l’animale si trova bene con le persone e adora anche Rachel, la ragazza che lo ha preso dal centro. I colleghi di Rachel sono contenti di averlo lì e ormai in molti hanno dichiarato che non immaginerebbero più il negozio senza di lui, è una parte davvero fondamentale della loro squadra e sono molto felici di averlo lì.

Il piccolo Greg ne ha passate molte, quando è arrivato alla clinica veterinaria gravemente ferito era un randagio, e probabilmente la sua famiglia lo aveva abbandonato, una delle zampe anteriori era gravemente ferita e infatti è stata amputata dal veterinario. Nonostante le varie sofferenze che ha passato, il gatto non ha cambiato il suo atteggiamento amorevole e curioso nei confronti degli altri e della vita, il piccolo si è adattato al meglio al negozio e sembra essere molto sereno.