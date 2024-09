Greenthesis, richieste di vendita al 31,24%

Nell’ambito della procedura di obbligo di acquisto delle azioni di Greenthesis, conformemente all’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, che prevede che una partecipazione superiore al 90% del capitale comporti tale obbligo, è emerso che, a partire dal 5 settembre 2024, sono state presentate richieste di vendita per un totale di 767.256 azioni. Ciò porta il totale delle richieste di adesione a 7.931.285 azioni, corrispondenti al 51,3% del numero totale di azioni coinvolte nella procedura. L’offerta di acquisto ha preso avvio il 19 agosto 2024 e terminerà il 12 settembre 2024.

Borsa Italiana ha specificato che le azioni ordinarie acquistate sul mercato nei giorni 11 e 12 settembre 2024 non potranno essere incluse nelle richieste di vendita. Questo dettaglio è importante per gli investitori e gli azionisti in quanto stabilisce chiaramente quali azioni possono essere cedute nella procedura di acquisto obbligatorio. Gli azionisti devono dunque prestare attenzione alle tempistiche per non perdere l’opportunità di partecipare a questa operazione di acquisto.

L’obbligo di acquisto di azioni è stato attivato a seguito di un aumento significativo della partecipazione azionaria in Greenthesis, che ha portato a una situazione in cui il mantenimento di oltre il 90% del capitale ha reso necessario l’avvio di questa procedura. Questo meccanismo è previsto per garantire che i minority shareholders possano uscire dalla loro posizione azionaria in determinate circostanze, offrendo loro un’opzione per vendere le proprie azioni a un prezzo stabilito.

La scadenza della procedura fissata per il 12 settembre rappresenta una data cruciale per gli azionisti, data la possibilità di liquidare i propri investimenti. Pertanto, gli investitori e tutti i soggetti coinvolti devono seguire attentamente l’andamento delle adesioni fino alla chiusura dell’offerta. La comunicazione e l’informativa sono essenziali per garantire che tutti gli azionisti abbiano accesso alle informazioni necessarie e possano prendere decisioni informate in merito alle proprie partecipazioni in Greenthesis. In conclusione, il periodo di apertura dell’offerta e le specifiche relative alle date di acquisto rappresentano elementi cruciali per gli azionisti coinvolti nella procedura.