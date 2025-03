Greenpeace protesta con un maiale gigante davanti alla Camera contro gli allevamenti intensivi

Greenpeace ha posto un maiale di cartapesta fuori dalla Camera dei Deputati a Roma per attirare l’attenzione sul superamento degli allevamenti intensivi. Questo gigante suino, alto oltre 2 metri e realizzato con materiali riciclati, portava il messaggio “Onorevoli, non potete più ignorarmi” sulla sua pancia. L’iniziativa è stata lanciata affinché il Parlamento discuta la proposta di legge presentata un anno fa, che è attualmente ferma in Commissione agricoltura senza una data di discussione.

L’azione è stata realizzata insieme a diverse associazioni, tra cui Lipu e WWF Italia, e mirava a promuovere una transizione verso un sistema agro-ecologico meno impattante per l’ambiente, la salute e il benessere animale. Greenpeace sottolinea che oltre 700 milioni di animali sono allevati ogni anno in Italia, con conseguenze negative come l’inquinamento dei terreni e delle acque a causa dei liquami, e le emissioni di ammoniaca, che contribuiscono alla formazione di polveri sottili PM2,5, responsabili di circa 50 mila morti premature all’anno.

La proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi” è supportata da 23 parlamentari di cinque diverse forze politiche e ha raccolto oltre mezzo milione di firme. Greenpeace, attraverso questa installazione e le sue attività, intende sollecitare un cambiamento normativo per migliorare la situazione degli allevamenti intensivi in Italia, evidenziando l’importanza di proteggere il pianeta, le persone e gli animali.