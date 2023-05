Green Valley Pop Fest 2023: date e cantanti dell’evento

Green Valley Pop Fest 2023, la grande musica torna in Sicilia: date e cantanti dell’evento che promuove la cultura dell’ambiente.

La grande musica italiana sarà protagonista per il secondo anno consecutivo in Sicilia, con un grande obiettivo: sensibilizzare il pubblico sull’importanza di uno stile di vita green. Dopo il successo della prima edizione, è stato confermato anche per il 2023 il Green Valley Pop Fest, un evento che unisce musica e messaggi positivi e che anche quest’anno avrà per protagonisti artisti di primissimo livello. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa seconda edizione del festival.

Date e cantanti del Green Valley Pop Fest

Saranno due giorni di grande musica quelli del Green Valley Pop Fest. L’evento è in programma sabato 22 luglio e domenica 23 luglio nella location straordinaria di Piazza Angelo Scandaliato a Sciacca (Agrigento). Un palco che vedrà per due giorni sfilare alcuni dei protagonisti della musica pop e rap italiana degli ultimi mesi.

Fedez

Headliner assoluto sarà infatti Fedez, rapper e giudice di X Factor, tra i nomi più importanti della musica e dello spettacolo in Italia. Non mancheranno però altri grandi protagonisti della scena urban come Anna, Drefgold e Villabanks, un’ex vincitrice di Amici come Gaia, peraltro pupilla di Fedez in una vecchia edizione di X Factor. E poi, a proposito di X Factor, a completare il quadro con il loro colore, la loro musica e la loro simpatia, ci sarà spazio anche per i Disco Club Paradiso.

Gli obiettivi del festival

L’evento promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica ed è stato organizzato attraverso il sostegno di associazioni come Marevivo, WWF, PlasticFree e Fondazione Alberitalia. L’acquisto di ogni biglietto contribuirà, tra le altre cose, a realizzare un progetto di messa a dimora di alberi in un’area boschiva distrutta da un incendio.

Un motivo in più per partecipare a un festival musicale che va oltre l’obiettivo del divertimento. Come spiegato da Antonio Di Marca, l’organizzatore della kermesse, sono due infatti gli obiettivi perseguiti: far crescere la consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente; portare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta. Due obiettivi importanti non solo per la Sicilia e l’Italia intera, ma per tutto il mondo, se vogliamo regalare al nostro pianeta una chance di sopravvivenza.